İnegöl'de Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu - Son Dakika
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İnegöl'de Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

İnegöl'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne, kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş başvurdu. Yaralıların çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi, ancak bazıları Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

16.06.2024 09:43
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İnegöl'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu.

İnegöl'de Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması sonucu kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı.

Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu - Son Dakika

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