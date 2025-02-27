İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Mobilya imalathanesinde yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Cemiloğlu sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı işyerinin 3. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.