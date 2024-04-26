İnegöl'de dolandırıcılık olayında yabancı uyruklu şahıs darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de dolandırıcılık olayında yabancı uyruklu şahıs darp edildi

İnegöl\'de dolandırıcılık olayında yabancı uyruklu şahıs darp edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti. Mobilya işinde ortak olan 3 kişi, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamayınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı ve ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

26.04.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti.

Olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta meydana geldi. Mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa'da ikamet eden yabancı uyruklu H.N. ile anlaştılar. 3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamadı. Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı. 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de dolandırıcılık olayında yabancı uyruklu şahıs darp edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de dolandırıcılık olayında yabancı uyruklu şahıs darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement