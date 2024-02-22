İnegöl'de Motorlu Testere Kullanan Kişi Bacağını Kesti - Son Dakika
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İnegöl'de Motorlu Testere Kullanan Kişi Bacağını Kesti

İnegöl\'de Motorlu Testere Kullanan Kişi Bacağını Kesti

İnegöl'ün Tuzla Mahallesi'nde bir kişi, motorlu testere ile odun keserken dalgınlık sonucu sağ bacağını kesti. Kanlar içinde kalan adam, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.02.2024 13:57
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İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen kişi, dalgınlık sonucu bacağını kesti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan Ö. (50) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu sağ bacağını kesen ve kanlar içinde kalan adam, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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