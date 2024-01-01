 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de motosiklet kasisi fark etmedi, sürüklendi ve sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de motosiklet kasisi fark etmedi, sürüklendi ve sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü kasisten hızla geçerken kontrolünü kaybederek devrildi ve ağır yaralandı. Kazada, sürüklenen motosikletten düşen genç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İnegöl\'de motosiklet kasisi fark etmedi, sürüklendi ve sürücü ağır yaralandı
01.01.2024 - 22:24,
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasisten hızla geçen motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Feridun Y. (26) yönetimindeki 16 SF 462 plakalı motosiklet, önündeki kasisi fark etmedi. Kasisten hızlı geçince motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de motosiklet kasisi fark etmedi, sürüklendi ve sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

Son Dakika
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 22:44:30. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet kasisi fark etmedi, sürüklendi ve sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement