Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'nde meydana geldi. Yolda seyreden Emin H. (22) yönetimindeki 16 AZS 021 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu Fares A. (49) yönetimindeki 16 MC 4063 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de motosiklet kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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