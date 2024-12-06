İnegöl'de Motosiklet Kazası

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi. Kazanın ardından sürücü, ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Murat Ş. (35) yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Devrilen motosiklet 30 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kazanın hemen ardından ayağa kalkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürme tavsiyesini reddetti. Sürücü, kaza yaptığı motosiklete binip yoluna devam etti.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA