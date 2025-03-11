İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Muhammed İ. (33) yönetimindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil, önünde seyreden Ahmet B. (17) yönetimindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet direğe çarparak durdu. Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA