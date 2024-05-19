İnegöl'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

İnegöl\'de motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.05.2024 21:36
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Erezsarı (57) yönetimindeki 16 BHH 722 plakalı motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşerek ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hüseyin Erezsarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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