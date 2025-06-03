İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Efe A.(17) yönetimindeki 20 APM 758 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken yol kenarına park etmek için manevra yapan sürücü Adem G.(50) yönetimindeki 16 PC 855 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar, yaralıyı güneşten korumak için bakkalın şemsiyesini kullandılar. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA