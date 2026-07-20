İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
20.07.2026 15:01
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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı kamerada.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 27. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Ç. (40) yönetimindeki 16 ACE 708 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek sola dönüş manevrası yapan Lokman D. (33) idaresindeki 16 AKG 467 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Mustafa Ç. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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