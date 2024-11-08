Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Emin Sokakta meydana geldi. Kartal Sokakta seyir halindeki Barış T. idaresindeki 16 KJV 56 plakalı motosiklet, Emin Sokaktan gelen Sinan Y. idaresindeki 16 ATM 284 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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