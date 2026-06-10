İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

10.06.2026 18:56
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü yaralandı, kaza anı görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Nurbay Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İsmail T. (21) yönetimindeki 16 CAJ 656 plakalı motosiklet, Nurettin T. (61) yönetimindeki 27 N 8011 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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