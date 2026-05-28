İnegöl\'de Motosiklet-Otomobil Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak ile Konak sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kartal Sokak'ta seyir halinde olan Menduh E. (42) yönetimindeki 06 BAV 618 plakalı otomobil, Arda E. (20) yönetimindeki 16 BKM 204 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneyi gitmeyi reddedince ambulansta tedavi edildi. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA