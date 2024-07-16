İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet yayaya çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

16.07.2024 13:22
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde karşıya geçmek için bekleyen Seyfettin İ.'ye (18) seyir halinde olan Deniz Y. (25) yönetimindeki 16 BDM 018 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu sürücü ile yaya ve motosikletin arkasında oturan Ruslan K. (23) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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