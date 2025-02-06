İnegöl\'de Öğrenci Duvara Tırmanırken Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen olayda duvara tırmanırken tel eline saplanan öğrenci yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki Yıldırım Bayezit İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Yusuf H. teneffüste oynarken tırmandığı duvardaki tel eline saplandı. Sol elinden yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA
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