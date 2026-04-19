İnegöl'de Otobüste Kalp Krizi
İnegöl'de Otobüste Kalp Krizi

19.04.2026 13:13
İnegöl'de otobüste kalp krizi geçiren yolcu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda şehirlerarası otobüste kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Artvin'den Bursa'ya yolcu taşıyan 34 AYD 806 plakalı şehirlerarası otobüsü, İnegöl girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis memuru otobüse binerek sırayla yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Kontrol sırasında polis memuru, uyuduğunu düşündüğü bir yolcuya kimliğini vermesi konusunda uyarıda bulundu. Polis, uyarısını dinlemeyen adama dokunduğu sırada tepki alamadı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran Ahıska Türkü Faramyz Dursunov(61)'ye müdahale ederek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
12:09
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
