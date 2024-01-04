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İnegöl'de otomobil çarptığı çocuğu yaraladı, polis kaçan sürücüyü arıyor - Son Dakika
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İnegöl'de otomobil çarptığı çocuğu yaraladı, polis kaçan sürücüyü arıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza anı bir sitenin kamerasına yansırken, kaçan sürücü polis tarafından aranıyor.

İnegöl\'de otomobil çarptığı çocuğu yaraladı, polis kaçan sürücüyü arıyor
04.01.2024 - 16:12,  Güncelleme: 16:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir sitenin kamerasına yansırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, Mahmudiye mahallesi Gözde sokakta meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki Yusuf Ö.'ye çarptı. 11 yaşındaki çarpan sürücü kaza yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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