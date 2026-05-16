İnegöl'de Sahte Diş Muayenesi Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Sahte Diş Muayenesi Operasyonu

İnegöl\'de Sahte Diş Muayenesi Operasyonu
16.05.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 sahte diş hekimi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde KOM polis ekiplerince sahte diş muayenesine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, Turgutalp Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde kaçak olarak diş muayenesi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bugün belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda diş tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ile çeşitli ilaçlara el konuldu.

Operasyonda sahte diş hekimi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.T. ile eşi S.T. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Sahte Diş Muayenesi Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Ceyhan’da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti Ceyhan'da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek İskoçya’da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 19:57:31. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Sahte Diş Muayenesi Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.