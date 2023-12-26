Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayisinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana gelen olayda asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Bünyamin K. (17), imalathaneye arkadaşlarını ziyarete gitti. 2 katlı imalathanede gezen genç, bir anlık dalgınlıkla asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika