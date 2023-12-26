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İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, genç bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan gençin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

26.12.2023 - 00:59,
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Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayisinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana gelen olayda asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Bünyamin K. (17), imalathaneye arkadaşlarını ziyarete gitti. 2 katlı imalathanede gezen genç, bir anlık dalgınlıkla asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de sandalye imalathanesinde asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika
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