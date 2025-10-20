İnegöl\'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Hasanpaşa Mahallesi mevkinde meydana geldi. Seyir halinde olan Burkay S. (29) yönetimindeki 34 BNL 190 plakalı otomobil, Hasanpaşa mahallesi mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Tarlalık alana uçan otomobil ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Emircan Ö. (23) yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA