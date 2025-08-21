İnegöl'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
İnegöl'de Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

21.08.2025 08:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayiine silahlı saldırı düzenlendi, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayiine araçtan silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne geldiler. Araçtaki şahıslardan biri tekel bayiine defalarca ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler işyerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı inceleme yaparken diğer ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

