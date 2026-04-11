İnegöl'de Telefonu Almaya Çalışırken Araç Çarptı
İnegöl'de Telefonu Almaya Çalışırken Araç Çarptı

11.04.2026 01:27
İnegöl'de telefonunu almak için yola eğilen Ahmed E., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçerken karayolu üzerinde düşürdüğü telefonunu yerden alırken otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Cihan A.(30) yönetimindeki 16 ZG 045 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Karayolunun ortasına düşürdüğü telefonu eğilerek almaya çalışan Suriye uyruklu Ahmed E.(32)'ye çarptı. Çarpma sonrası metrelerce sürüklenen genç adam ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arkadaşı ile karayolunda karşıya geçerken düşürdüğü telefonunu almak için hamle yaptığı sırada aracın çarptığı anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Kaza, Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
