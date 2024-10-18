İnegöl\'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamzabey İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Emirhan Ö. (30) yönetimindeki 16 ARN 232 plakalı hafif ticari araç ile Ertan S. (44) idaresindeki 16 ER 344 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA