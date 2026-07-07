İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

07.07.2026 21:26
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil-minibüs çarpışmasında 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ağaca, minibüs ise bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çetindağ Sokak ile Ocakbaşı Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ocakbaşı Sokak üzerinde seyir halinde olan Ferhan T. (33) yönetimindeki 16 AUU 586 plakalı minibüs ile Çetindağ Sokak'tan kavşağa çıkan Esma E. (31) idaresindeki 26 ALZ 399 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak dururken, minibüs ise savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Ferhan T. ve Esma E. ile minibüste yolcu olarak bulunan Fariz K. (46) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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