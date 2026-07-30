İnegöl'de Triportör ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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İnegöl'de Triportör ile Otomobil Çarpıştı

İnegöl\'de Triportör ile Otomobil Çarpıştı
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Bursa İnegöl'de triportör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile geri dönüşüm malzemesi toplayan triportörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, triportör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm E. (47) yönetimindeki 16 CBC 160 plakalı geri dönüşüm triportörü ile Esra Y. (28) yönetimindeki 16 AAT 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle triportör devrilirken, sürücüsü Müslüm E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Triportör ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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