İnegöl\'de Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Bursa-Ankara karayolundan Alanyurt Caddesi'ne dönüş yapan Emir V. (25) yönetimindeki 16 KAL 80 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Recep U.'ya (33) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camına çarpan genç yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
