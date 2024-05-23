İnegöl'deki Kafe Soygununda Tek Elli Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'deki Kafe Soygununda Tek Elli Hırsız Yakalandı

İnegöl\'deki Kafe Soygununda Tek Elli Hırsız Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi. Olayda hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi.

23.05.2024 16:19
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren İsmail B.'ye ait kafede meydana geldi. Kapalı olan kafeye giren çocuk yaştaki şüpheli, iş yerinin her yerini inceledi. Yazar kasayı açan tek elli şahıs, kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'deki Kafe Soygununda Tek Elli Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'deki Kafe Soygununda Tek Elli Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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