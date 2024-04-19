İnegöl\'deki Sandalye Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alevlere teslim olan sandalye fabrika dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yangın kontrol altında. Can kaybımız yok" diye konuştu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine çalışanlarda yardımcı olurken, yanan fabrika dron ile görüntülendi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ederken, olay yerine gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Sandalye firmamızda sabah saatlerinde bir ihbar alınıyor ve burada çıkan oluşan yangını söndürmeyle ilgili de Büyükşehir ekiplerimiz İnegöl Belediyesi ekiplerimiz olay yerine gelerek müdahale ediyorlar. Şu anda yangın büyük oranda. Kontrol altına alınmış durumda. Arkadaşlarımız burada çalışmaktadırlar. İnşallah soğutma ve toparlama süreçleri devam etmekte. Ben tabi çok geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. Sevindirici tarafı hiçbir vatandaşımızda hiçbir çalışanımızda can kaybımız yok yaralanma yok dolayısıyla içerde yangını söndürülmesiyle beraber maddi hasar tespiti ve olayın başlangıcı ile ilgili tespiti arkadaşlarımız yapacaktır. Çok geçmiş olsun diyorum" dedi. - BURSA