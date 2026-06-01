İnegöl'deki Yol Kavgasında 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'deki Yol Kavgasında 4 Yaralı

İnegöl\'deki Yol Kavgasında 4 Yaralı
01.06.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol meselesi yüzünden çıkan 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polisin arbede sonucu yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Özel halk otobüsü şoförü Özbek B.(29) ile kardeşleri Emirhan B.(24) ve Tuncay B.(17) kuzenleri Burak Can B.(26) ve Taner B.(22) ile yol meselesi nedeniyle tartıştıkları Emirhan G.(24), Burak K.(37), Bulut D.(18) ile Ahmet G.(49) kavga etmeye başladılar. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada otobüs şoförünün kardeşi Emirhan B.(24), elindeki bıçakla Emirhan G.(24), Burak K.(37), Bulut D.(18) ve Ahmet G.(49)'yi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı. Arbede sırasında trafik polisi M.E.(25) de başından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Şüpheli Özbek B.(29) ile kardeşleri Emirhan B.(24), Tuncay B.(17), Burak Can B.(26) ve Taner B.(22) gözaltına alındılar.

Şüphelilerden Emirhan B.'nin İfadesinde, "Yol verme meselesi nedeniyle tartıştık. Tartışma büyüdü ve kavga ettik. Kavgada kendimi ve kardeşlerimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi. Şüpheliler sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'deki Yol Kavgasında 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:39:50. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'deki Yol Kavgasında 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.