İnegöl'den Çorum'a mobilya götüren kamyonet tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'den Çorum'a mobilya götüren kamyonet tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

İnegöl\'den Çorum\'a mobilya götüren kamyonet tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinden Çorum'a mobilya götürürken park halindeki tıra çarpan kamyonette hayatlarını kaybeden 3 kişi defnedildi. Kaza, dün Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

31.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesinden Çorum'a mobilya götürürken park halindeki tıra çarpan kamyonette hayatlarını kaybeden 3 kişi defnedildi.

Kaza, dün Çorum- Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Sürücü Ercan Yıldız yönetimindeki 16 KRJ 19 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Çorum Şeker Fabrikası önündeki park halindeki olan 73 AAD 489 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile kamyonette bulunan Tugay Çelik ve Turgay Ceğil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya götürdükleri öğrenilen 3 kişinin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da defnedildiler

Kazada hayatını kaybedenlerden Ercan Yıldız ve Tugay Çelik memleketleri Çorum'un Fındıklı köyünde gece saatlerinde defnedildiler.

Ölenlerden Turgay Çeğil ise bugün Öğle Namazına Müteakip İnegöl Yeni Mahalle Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığına defnedildi. Cenazeye İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve kalabalık cemaat katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'den Çorum'a mobilya götüren kamyonet tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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