İnegöl-Domaniç Yolunda Dolu Yağışı

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda etkili olan dolu yağışı yolu beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle karayolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar kontrollü şekilde yoluna devam etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Bölgede etkili olan dolu yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti. - BURSA