İnegöl Jandarma, sınava yetişmeyen öğrencileri yetiştirdi

İnegöl Jandarma sınava yetiştirdi
BURSA - İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri sınav salonuna geç kalan öğrencileri, son dakikada sınava yetiştirdiler.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karalar mahallesindeki 28 okulun bulunduğu Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampus çevresinde sınav kapsamında görev aldılar. Ekipler, sınava 2 dakika kala sınav yerine koşarak yetişemeyen 2 aday öğrenciyi, ekip aracına alıp sınava yetiştirdiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.
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