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İngiltere'de 27 yıl firarda olan çocuk istismarı suçlusunun yakalanması - Son Dakika
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İngiltere'de 27 yıl firarda olan çocuk istismarı suçlusunun yakalanması

İngiltere\'de 27 yıl firarda olan çocuk istismarı suçlusunun yakalanması

İngiltere'de 80 yaşındaki Richard Burrows, çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanmış ve 27 yıl boyunca firarda kalmıştır. Tayland'dan İngiltere'ye dönüşü sırasında Heathrow Havalimanı'nda polis tarafından yakalanmıştır. Burrows, 1969 ile 1971 yılları arasında işlediği 11 çocuk istismarı suçuyla yargılanmıştır. İngiliz polisi ve Ulusal Suç Teşkilatı'nın ortak çalışmaları sonucunda Burrows bulunmuştur.

02.04.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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İngiltere'de çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanan ve 27 yıldır firarda olan 80 yaşındaki Richard Burrows, Tayland'dan İngiltere'ye dönüşü sırasında başkent Londra'da Heathrow Havalimanında polis tarafından yakalandı.

İngiltere'de 1969 ile 1971 arasında işlediği 11 çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanan 80 yaşındaki Richard Burrows, 1997 yılında firar etmesinin ardından 27 yıl sonra yakalandı. Burrows, Tayland'dan İngiltere'ye dönüşü sırasında başkent Londra'da Heathrow Havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'nin Cheshire Polisi birimi raporlarına göre 1969 ile 1971 yıllarında ülkenin farklı yerlerinde yaşanan 11 farklı çocuk istismarı ve cinsel suçlama ile yargılanan Burrows'un 1997 yılının aralık ayında gerçekleşen mahkemesine katılmadığı ve bu tarihten beri "en çok arananlar" listesinde olduğu ifade edildi.

Dedektif Müfettiş Eleanor Atkinson, yaptığı açıklamada, İngiliz polisinin Burrows'u bulma konusundaki sabır ve kararlılığının uzun yıllar boyunca koruduğunu, adaletin geç de olsa sağlanacağını ifade etti. Atkinson, ayrıca firari Burrows'un takip ve yakalama operasyonunun, İngiltere Polisi ve Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) Tayland birimlerinin ortak çalışmaları olduğunu belirtti.

Gözaltında bulunan Burrows'un bugün Chester Crown Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de 27 yıl firarda olan çocuk istismarı suçlusunun yakalanması - Son Dakika

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