İngiltere'de Göçmen Karşıtı Eylemler: 147 Kişi Gözaltına Alındı

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İngiltere'nin kuzeyindeki Rotherham'da aşırı sağcılar, sığınmacıların kaldığı bir oteli yakmaya çalıştı. Ülke genelinde gerçekleştirilen göçmen karşıtı eylemlerde 147 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin Liverpool kentinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyinde Merseyside'a bağlı Southport bölgesindeki bir dans okulunda pazartesi günü gerçekleştirilen ve 3 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası yayılan yanlış bilgiler sonucu sokaklardaki şiddet olayları sürüyor. Rotherham'da aşırı sağcılar, düzensiz göçmenler ve sığınmacıların tutulduğu bir otelin önünde toplandı. "Dışarı çıkarın" şeklinde slogan atan aşırı sağcılar, otele taş ve şişe fırlattı. Bazı camları kıran aşırı sağcılar, ateşe verdikleri çöp bidonuyla otelde yangın çıkarmaya çalıştı. Oteli çevreleyen polis ise aşırı sağcılara müdahalede bulunarak çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Polisin kalabalık grubun otele girişini engellemeye çalışmasına rağmen bazılarının içeri girdiği görüldü. Çıkan olaylarda 10 polis yaralandı.

Liverpool, Bristol ve Manchester da dahil olmak üzere ülke genelindeki farklı noktalarda benzer olaylar yaşandı. Dükkanlar ve iş yerleri tahrip edilerek yağmalandı, çok sayıda polis memuru yaralandı. Ulusal Polis Şefleri Konseyi, toplamda 147 kişinin gözaltına alındığını, önümüzdeki günlerde daha fazlasının alınacağını duyurdu.

Başbakandan aşırı sağcılara: "Pişman olacaksınız"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Starmer Downing açıklamada, olaya karışanların "yasaların tüm gücünü" hissedeceklerini söyleyerek şiddet olaylarına karışanlara seslendi. Starmer, "Buna katıldığınız için pişman olacaksınız. Bu eylemin hiçbir gerekçesi yok" dedi. Ülkedeki insanların "güvende olma hakkı" olduğunu söyleyen Starmer, buna rağmen Müslüman toplulukların hedef alındığını belirterek sokaklarda Nazi selamları duyulduğunu belirtti. Starmer, "Buna aşırı sağ haydutluğu demekten çekinmeyeceğim" dedi. Starmer, "haydutları" adalete teslim etmek için ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi. Görünen sebep veya motivasyon ne olursa olsun tutuklamalar, suçlamalar ve mahkumiyetler olacağını söyleyen Starmer, "Bu bir protesto değil, organize edilmiş, şiddet içeren bir haydutluktur ve bunun sokaklarımızda yeri yoktur" dedi. Eylemcileri "kanunsuzluktan başka bir şey yapmayan yağmacı çeteler" olarak nitelendiren Starmer, bölge halkı ve oteldekilerin büyük korku yaşadığını söyledi. Kendini hedef alınmış hissedenlere seslenen Starmer, "Bunun ne kadar korkutucu olduğunu biliyorum" dedi. Şiddet yanlısı kalabalığın İngiltere'yi temsil etmediğini söyleyen Starmer, "İnsanları ten rengi veya inançları nedeniyle hedef alırsanız, bu aşırı sağdır. Polisimiz, her türlü şiddet içeren olaylarla mücadele ederken desteğimizi hak ediyor. Görünürdeki sebep veya amaç ne olursa olsun biz hiçbir ayrım yapmıyoruz, suç suçtur ve bu hükümet bununla mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rotherham'da sığınmacıların kaldığı bir otele yapılan suç niteliğindeki vahşi saldırı son derece dehşet vericidir. İçerisinde insanların olduğu bilinen bir binayı kasten ateşe vermek. Güney Yorkshire Polisi, sorumlulara karşı en güçlü eylemi gerçekleştirmek için hükümetin tam desteğine sahiptir" ifadelerini kullandı.

Güney Yorkshire Belediye Başkanı Oliver Coppard ise Rotherham'da yaşanan şiddetten dolayı dehşete düştüğünü ifade etti. Coppard, "Gördüğümüz şey protesto değil, toplumumuzdaki en savunmasız insanlara yönelik vahşi bir kabadayılıktır. Bu saldırıları gerçekleştiren kişiler, benim tanıdığım güzel, muhteşem yeri ve insanları temsil etmiyor. Bu şiddeti gerçekleştirenlerin peşine kanunun tüm gücüyle düşeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Southport'ta 3 çocuğun öldürüldüğü saldırının ardından bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı. Polisin, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklamasına rağmen aşırı sağcılar, Müslümanlara ve göçmenlere karşı eylemler gerçekleştirmişti. Eylemler İngiltere'nin birçok kentine yayılmıştı. - LONDRA