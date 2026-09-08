İngiltere'de hava trafik sistemindeki arıza 300 uçuşu iptal ettirdi

İngiltere'de hava trafik kontrolünde yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 300 uçuş iptal edildi.

İngiltere'de Ulusal Hava Trafik Hizmetleri'nin (NATS) uçuş işleme sisteminde yaşanan teknik arıza, ülkenin en büyük havalimanlarında yüzlerce uçuşu etkiledi. NATS tarafından yapılan açıklamada, sorunun uçuş işleme sisteminde olduğu ifade edilerek, sorunun yerel saatle 16.40 sularında çözüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Uçuşlar devam ediyor ve hava sahası açık ancak normale dönüş biraz zaman alacak" denildi.

Açıklamada, "Bugün yolcuların seyahatlerinde yaşanan aksamalardan dolayı içtenlikle özür diliyoruz. Yolcular, uçuşlarının durumunu havayolu şirketlerinden kontrol etmeye devam etmeli" ifadeleri kullanıldı. Teknik sorunun nedeni ilk aşamada netlik kazanmazken uçuş takip web sitesi Flightradar24 verilerine göre ülke genelinde 300'e yakın uçuş iptal edildi ve yüzlerce uçuş aksadı.

Heathrow Havalimanı'nın internet sitesinde, Avrupa'daki destinasyonlara kalkacak çok sayıda kısa mesafeli uçuşun iptal edildiği ya da geciktiği görüldü. FlightAware verilerine göre sorun nedeniyle sadece Heathrow Havalimanı'nda yaklaşık 100 uçuş iptal edildi ve 367 uçuşta ise gecikme yaşandı. Gatwick Havalimanı'nda da toplam uçuşların yaklaşık yüzde 31'ine karşılık gelen 250 uçuşta gecikme yaşandı.

65 binden fazla yolcunun gecikmelerden etkilendi

Sorun nedeniyle Londra'daki Heathrow, Stansted ve London City havalimanlarının yanı sıra, Manchester, Birmingham, İskoçya ve Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerindeki havalimanlarında uçuşlarda aksamalar ve gecikmeler yaşandı. Havalimanı idareleri, aksaklıklar nedeniyle yolculardan özür dileyerek güncel uçuş bilgileri için doğrudan havayolu şirketleriyle iletişime geçme çağrısı yaptı.

Ryanair, sorun nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini ve 65 binden fazla yolcunun gecikmelerden etkilendiğini duyurdu. EasyJet tarafından yayımlanan açıklamada sorunun Avrupa genelinde gecikmelere yol açtığı belirtildi. Eurocontrol, İngiltere'ye gelecek bazı uçakların yurt dışındaki havalimanlarında bekletildiğini ve aksamaların akşama kadar sürmesini beklediklerini bildirdi.

NATS sistemi daha önce de arızalanmıştı

NATS'ın uçuş planlarını otomatik işleyen sisteminde 2023 yılında büyük çaplı bir arıza yaşanmış ve 28 Ağustos 2023'te yaklaşık bin 500 uçuş iptal edilmişti. İptaller sonraki günlerde de devam etmiş ve gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

2025 yılı temmuz ayında da radar kaynaklı bir teknik sorun yaşanmış, 150'den fazla uçuş iptal edilmiş ve NATS, sorunu yedek sisteme geçerek gidermişti.

Ryanair, NATS CEO'su Martin Rolfe'yi istifaya çağırdı

Bugün yaşanan kesintilerin ardından havayolu şirketleri, NATS yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Ryanair, NATS CEO'su Martin Rolfe'yi istifaya çağırdı.

Ryanair'in Operasyonlardan Sorumlu Yöneticisi Neal McMahon, "Tatile giden aileler, iş seyahatine çıkanlar ve İngiltere'yi ziyaret eden binlerce kişi, bir kez daha NATS'ın kabul edilemez başarısızlığının bedelini ödedi" ifadelerini kullandı. McMahon, hükümetin NATS'a hava trafik kontrol sistemini yönetebilecek bir yönetici ataması gerektiğini söyledi.

Wizz Air'den yapılan açıklamada ise, "Kritik ulusal altyapı hizmeti sağlayan bir kuruluş, havacılık sistemini durma noktasına getirmemeli. NATS, mevcut haliyle görevini yerine getirebilecek durumda değil" denildi.