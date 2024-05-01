İngiltere'de Okul Saldırısı: 3 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İngiltere'de Okul Saldırısı: 3 Yaralı, 1 Gözaltı

İngiltere'nin Sheffield kentinde bulunan The Birley Academy adlı ortaokulda gerçekleşen saldırıda, biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı. 17 yaşındaki bir erkek çocuk cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği okul ve çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Veliler, çocuklarının sınıfların kapılarının kilitlendiği ve masaların altına saklandığı bilgisini aldıklarını belirtti. Soruşturma devam ederken, saldırıda kullanılan keskin nesne hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

01.05.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de bir okulda "keskin bir nesne" ile gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, 17 yaşındaki bir erkek çocuğunun ise gözaltına alındığı belirtildi.

İngiltere'nin Sheffield kentinde The Birley Academy adlı ortaokulda saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 08.50 sıralarında "keskin bir nesne" ile gerçekleştirilen saldırıda biri çocuk 3 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 17 yaşındaki bir erkek çocuğun cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırının meydana geldiği okul ve çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

Öğrenci velileri yaptıkları açıklamada, olay sırasında çocuklarından sınıfların kapılarının kilitlendiğine ve masaların altına saklandıklarına ilişkin mesaj aldıklarını ifade etti. Olayın sona ermesinin ardından çocukların okuldan çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis saldırıda kullanılan keskin nesnenin ne olduğuna ilişkin ise açıklama yapmadı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Çocuk, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de Okul Saldırısı: 3 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:24:23. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Okul Saldırısı: 3 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement