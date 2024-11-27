İngiltere'de PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

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İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele polisinin sabah saatlerinde Londra'da farklı adreslere operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik soruşturmada kapsamında 31 ve 59 yaşlarındaki 2 kadın ile 23, 27, 56, 62 yaşlarındaki 4 erkeğin gözaltına alındığı aktarıldı. Haringey'deki Kürt Toplum Merkezi de dahil olmak üzere Londra genelinde 8 adreste arama yapıldığı belirtildi. Toplum merkezindeki aramanın 2 haftaya kadar sürebileceği, hem merkezin hem de çevresinin halka kapalı olacağı kaydedildi.

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "Gözaltı işlemi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturma ve operasyonun ardından gerçekleştirildi. Umarım bu gözaltılar, hiçbir terörist faaliyete müsamaha göstermeyeceğimizi ve İngiltere'de veya başka bir yerde halka zarar verildiğine inandığımız durumlarda harekete geçeceğimizin göstergesi olur. Bu soruşturma tüm toplumu özellikle de Türk ve Kürt topluluklarımızı korumayı amaçlamaktadır. PKK ile bağlantılı kişiler tarafından etki altında olduğunu veya hedef alındığını düşünen herkesi benimle iletişime geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Flanagan, toplum merkezinin kapatılmasına yönelik, "Görevliler olabildiğince hızlı çalışacaklar ancak bunlar çok ciddi iddialar, bu yüzden olabildiğince çok kanıtı tespit edip toplama konusunda dikkatli olmalıyız" dedi. - LONDRA