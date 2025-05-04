İngiltere'de Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

İngiltere Terörle Mücadele Komutanlığı, bir mekana yönelik planlanan saldırıyla bağlantılı olarak terör suçları şüphesiyle 4'ü İran vatandaşı olmak üzere 5 kişiyi tutukladı.

İngiltere'de terör operasyonu düzenlendi. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, teşkilata bağlı Terörle Mücadele Komutanlığı (CTC) bir mekana planlanan saldırıyla bağlantılı olarak terör suçları şüphesiyle 4'ü İran vatandaşı olmak üzere 5 kişiyi tutukladı. Operasyonun dün Swindon, Stockport, Rochdale kasabaları ile Manchester şehri ve Batı Londra'da gerçekleştirildiği aktarıldı.

"Soruşturma henüz ilk aşamalarında"

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Komutanlığı Başkanı Dominic Murphy, "Soruşturma henüz ilk aşamalarında ve herhangi bir potansiyel motivasyonu tespit etmenin yanı sıra bu konuyla bağlantılı olarak halka yönelik başka bir risk olup olmadığını tespit etmek amacıyla çeşitli ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.

Metropolitan Polisi operasyonla ilgili ayrıntıları açıklamazken, Londra'daki İran Büyükelçiliği de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. - LONDRA