İnşaatta Düşme Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düşerek yaralanırken, beraberinde düşen malzemeler zeminde çalışan diğer işçinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 metre yükseklikteki ahşap kalıpların üzerinde çalışan Ahmet Kahveci, dengesini kaybederek zemine düştü. Kahveci ile birlikte aşağıya düşen malzemeler, inşaat alanında çalışan diğer işçi Tuncer Toprak'ın üzerine isabet etti.

Kazanın ardından inşaatta çalışan diğer işçiler, hemen yaralı arkadaşlarının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ahmet Kahveci ve Tuncer Toprak, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, her iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA