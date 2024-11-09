İnşaatta Kolon Demiri Düşen İşçi Yaralandı

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Başına kolon demiri düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da çalıştığı esnada başına kolon demiri düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi yakınlarında yapımı devam eden inşatta çalışan Ayhan A'nın başına kolon demiri düştü. Başından yaralanan Ayhan A., içi sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Auhan A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.