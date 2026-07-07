İnsan Ticareti Operasyonunda 1024 Gözaltı

Europol, Interpol ve Frontex koordinasyonunda Güney Kıbrıs'ın da aralarında bulunduğu 59 ülkede eş zamanlı düzenlenen insan ticareti operasyonlarında bin 24 şüpheli yakalanırken, 2 bin 70 muhtemel mağdur tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ın da yer aldığı 59 ülkede, insan ticaretiyle mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Europol, Interpol ve Frontex destekli uluslararası operasyonda bin 24 şüpheli yakalanırken, 2 bin 70 muhtemel mağdur tespit edildi. 8-12 Haziran tarihleri arasında beş kıtada düzenlenen operasyonlarda cinsel sömürü, zorla suç işletme ve zorla dilendirme amacıyla yürütülen insan ticareti faaliyetleri hedef alındı. Güney Kıbrıs polisinden yapılan açıklamaya göre, operasyona 59 ülkenin kolluk kuvvetleri ve yetkili makamları katıldı.

Tespit edilen muhtemel mağdurların bin 908'inin yetişkin, 162'sinin ise çocuk olduğu açıklandı. Çocuk mağdurların yüzde 86,4'ünün cinsel sömürü amacıyla insan ticaretine maruz bırakıldığı bildirildi. Yetkililer, mağdurların 45 farklı ülke vatandaşı olduğunu, en fazla mağdurun Kolombiya, Arjantin, Venezuela, Nepal ve Moldova uyruklu kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Operasyon kapsamında elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda soruşturmaların ilgili ülkelerde devam ettiği bildirildi. - LİMASOL