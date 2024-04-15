İnternet Fenomeni Maxim Lyutyi, bebeğini kasten aç bırakarak ölümüne sebep olduğunu itiraf etti

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Bebeğinin yemek yerine güneş ışığıyla beslenmesi gerektiğini düşünen internet fenomeni, bir aylık oğlunun ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

Yaşam tarzı blog yazarı olan baba Maxim Lyutyi, 44, çocuğu Kosmos'un, 'zatürre ve bitkinlik' nedeniyle düzgün beslenememesi sonucu ölmesinin ardından mahkemede ifadesini değiştirdi. Krasnodar bölgesinden olan Rus baba, "kasten ağır bedensel zarar verme" suçundan sekiz yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

Bu hafta Sochi'de, Karadeniz kıyısındaki Rus şehrinde, ceza duruşması öncesindeki son duruşmada suçunu kabul etti.

Daha önce, Lyutyi suçu partneri 34 yaşındaki Oxana Mironova'ya atmayı denemiş, partneri ise iki yıl " iş" cezası almıştı. Oxana'nın diyet tercihleri nedeniyle demir eksikliği yaşadığını ve bu durumun bebeklerinin, yalnızca üç buçuk pound ağırlığında olduğu ölümüne neden olduğunu iddia etmişti. Mahkeme, annenin de bazı sorumlulukları paylaşması gerektiğine ve ebeveynlik sorumluluklarını yerine getirmediğine karar verdi.

Lyutyi'nin avukatı Alexey Avanesyan mahkemeye, "Lyutyi ile tanışmadan birkaç yıl önce Mironova vegan yaşam tarzını benimsemişti. Hamilelik sırasında demir eksikliği anemisi çeken annelerin çocukları risk altında," dedi.

Ancak, Lyutyi'nin bebek öldükten bir yıldan fazla süre boyunca tutuklu olduğu Rusya'daki bir cezaevinde, kendi koyduğu kuralları hiçe sayarak et ve pasta ile yemek yediği belirlendi. Mahkemeye daha önce Lyutyi'nin yeni doğanı prana-yeme diyetiyle, yani insanların uzun süre yemek ve su olmadan yaşayıp 'güneşle beslendiği' bir diyetle büyütmek istediği söylendi.

Ayrıca, onu Superman gibi yapmak için çocuk üzerinde deney yapmak istediği de iddia edildi. Lyutyi, Mironova'nın çocuğu emzirmesini de engellediği ile suçlandı.

Bir kaynak, "Çocuğu sadece güneşle beslemek, sonra da bunun nasıl yapılabileceğini başkalarına duyurmak istedi," dedi.

Mironova'nın annesi Galina, Lyutyi'nin bir "tarikat" kurduğunu iddia etti. "Kızımın bu tarikatta olmasına karşıydım," dedi. "Her şeyi hissediyordum ve ona Maxim'in çılgın olduğunu söyledim, ama bana kulak asmadı. Oxana orada bir kobay gibi yaşıyordu. Zamanla bana karşı daha soğuk davranmaya başladı.... Onun kölesiydi."

Mironova'nın bir akrabası anonim kalarak, Lyutyi'den "korktuğunu" söyledi - bilinen bir "radikal çiğ gıda fanatiği". "Onu birçok kez terk etmek istedi, ama o onu geri tuttu.... Çocuğu sadece güneşle besleyen bir adam olarak yetiştirmek istiyordu."

Oxana'nın kuzeni Olesya Nikolayeva, "Ona bebeği beslememesi için zorluk çıkardı. Erkek arkadaşı güneşin bebeği beslediğine inanıyordu. Oxana gizlice bebeği emzirmeye çalışıyordu ama Maxim'den çok korkuyordu. Bir bebeği güneşle nasıl besleyebilirsiniz ki? Bebeğin annesinin sütüne ihtiyacı var," dedi. Lyutyi, çocuğu evde doğurdu, Oxana'nın bir doğum hastanesine gitmesine izin vermedi.

Sonunda, bitkin çocuğu doktorlara götürmeye karar verdiler ama çok geçti ve bebek 8 Mart 2023'te yolda öldü.