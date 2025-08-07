İnternet Tanışması Darbe ve Gaspa Dönüştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde internet üzerinden tanıştığı 5 kişi tarafından mesire alanına götürülerek darbedilen bir kişi, telefonunun gasbedildiğini belirterek jandarmaya başvurdu. Yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.İ. isimli şahıs, internet sitesi uygulaması üzerinden tanıştığı iki kişiyle Çerkezköy merkezde buluştu. Şahıslar tarafından Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Kocameşe Mesire alanına götürülen U.İ., burada saldırıya uğradı. Darbedilen şahıs, telefonunun da zorla alındığını beyan ederek jandarmaya başvurdu.

U.İ.'nin müracaatı üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatıldı. Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan detaylı çalışmalarda, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen R.Y., M.Ş., S.K., F.G. ve F.G. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. - TEKİRDAĞ