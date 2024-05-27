İnterpol-Europol tarafından aranan kişi Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika
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İnterpol-Europol tarafından aranan kişi Nevşehir'de yakalandı

İnterpol-Europol tarafından aranan kişi Nevşehir\'de yakalandı

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından 'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan ve Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B., Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalandı. Alman yetkili makamlarınca iade kararı bulunan şahıs, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

27.05.2024 15:08
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İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnterpol-Europol tarafından aranan kişi Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika

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