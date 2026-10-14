İnterpol'ün aradığı kripto dolandırıcısı R.J.S., MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı

İnterpol'ün aradığı kripto dolandırıcısı R.J.S., MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT ve emniyetin İstanbul'da düzenlediği operasyonla kripto dolandırıcılık faili R.J.S., eşi A.K. ile yakalandı. İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı, yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.
İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile birlikte yakalandı. Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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