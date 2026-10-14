İnterpol'ün aradığı kripto dolandırıcısı R.J.S., MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili R.J.S., MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile birlikte yakalandı. Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.