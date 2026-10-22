Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Ö.G. Büyükçekmece'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G., Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, "cinsel istismar" ve "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" gibi suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G.'nin izini tespit etti. Ö.G.'nin ayrıca Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Ekipler, Büyükçekmece'de düzenledikleri operasyonla Ö.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.G., daha sonra adliyeye sevk edildi.