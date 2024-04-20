İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle düştü

Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.