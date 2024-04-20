İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle düştü - Son Dakika
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İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle düştü

Hatay'ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan bir kişi, cadde üzerinden geçen başka bir kişinin üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri devam ediyor.

20.04.2024 18:52  Güncelleme: 18:54
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İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle düştü

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahsın cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda, hayati tehlikesi süren 2 şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı'nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı. Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 4. Kattan atlayan şahsın, yoldan geçen M.T. isimli şahsın üzerine düştüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Hatay, Payas, Olaylar, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine böyle düştü - Son Dakika
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