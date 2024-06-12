İntihar girişiminde bulunan şahıs MHP İlçe Başkanı tarafından ikna edildi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 katlı inşaata çıkan ve atlayacağını söyleyen şahıs, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı'nın ikna etmesiyle aşağıya indirildi.

Olay, Bayramca Mahallesi Çıraklı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki E.K., yaşadığı bunalım nedeniyle bir inşaatın 7'nci katına çıktı. Şahsı inşaatta gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, şahsı çıktığı yerden indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri şahsın intihar etme ihtimaline karşı aşağıya atlama yatağı kurdu.

MHP İlçe Başkanı ikna etti

İnşaatta ekiplerin bir saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince atlayacağını söyleyen şahıs bölgeye Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Av. Murtaza Hacıimamoğlu'nu istedi. Olay yerine gelen ilçe başkanı binanın 7'nci katına çıkarak şahısla konuştu. Yaklaşık 5 dakikalık ikna çabaları sonrası şahıs ilçe başkanını kucaklayarak intihardan vazgeçti. Aşağı inen şahıs bir süreliğine baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU