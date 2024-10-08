İntihar Girişimindeki Şahsı Müdür İkna Etti - Son Dakika
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İntihar Girişimindeki Şahsı Müdür İkna Etti

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Nevşehir'de intihar girişiminde bulunan Hilmi Ç., Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından ikna edilerek indirildi.

08.10.2024 01:44
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İkna çabası bir saat sürdü: İntihar etmek isteyen şahsı Emniyet Müdür Yardımcısı ikna etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de eşiyle tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahıs bir saat süren ikna çabaları sonucu çıktığı çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Olay 2000 Evler Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. Hilmi Ç. eşiyle tartıştıktan sonra intihar etmek için evinin yakınlarında bulunan 5 katlı bir inşaatın çatı katına çıktı. Çatıda bir vatandaşın olduğunu gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekipleri yaklaşık 1 saat şahısla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Hilmi Ç. eşinin getirilmesini istedi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan da intihar etmek üzere olan Hilmi Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Çevrede bulunanlardan helallik isteyen Hilmi Ç. önce saatini, sonra da cüzdanını aşağıya attı. Eşi ile görüştüreceği sözünü veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan daha sonra çatıya çıkarak şahıs ile görüşmeye başladı. İntihar etmek isteyen Hilmi Ç., İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın ikna çabaları sonrasında çatıdan inmeyi kabul etti.

Polisler eşliğinde çatıdan inen Hilmi Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İntihar Girişimindeki Şahsı Müdür İkna Etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tarık Ziya, Güvenlik, Politika, Nevşehir, 3-sayfa, Son Dakika

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